L’entrepreneur québécois Guy Laliberté utilisera la plateforme de Microsoft pour ses nouveaux projets de réalité mixte.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Lune Rouge, la société de Guy Laliberté, a annoncé mardi la création d’une nouvelle plateforme sociale de réalité mixte : Hanai World, qui offrira ses premiers évènements virtuels dès la fin de l’année 2021. Pour ces évènements, Lune Rouge utilisera la plateforme de réalité mixte Microsoft Mesh.

Guy Laliberté a lancé officiellement Hanai World lors de l’évènement de Microsoft qui présentait la plateforme de réalité mixte du géant américain. Le réalisateur James Cameron (Avatar, Titanic) et les Pokemon ont aussi participé à l’évènement Microsoft Ignite. Guy Laliberté et James Cameron sont apparus en hologramme en utilisant la technologie de Microsoft Mesh.

La création d’une équipe de divertissement en réalité virtuelle et augmentée (la réalité « mixte » dans le jargon) est l’un des projets importants de Lune Rouge, la société montréalaise de Guy Laliberté.

« Il y a cinq ans, je passais pour un extraterrestre [quand il parlait de réalité mixte], c’était de la science-fiction pour les gens, dit Guy Laliberté en entrevue à La Presse. Pour moi, ce n’est pas de savoir si ça va arriver, c’est de savoir quand ça va arriver. Je suis hyper excité d’un point de vue créatif. Je veux positionner [Lune Rouge] comme la première compagnie de divertissement qui va amener la notion de réalité augmentée dans les spectacles en direct. »

Dans l’univers du divertissement, de quoi parle-t-on quand on parle de réalité mixte ? Principalement de deux choses. Premièrement, la réalité mixte permettra bientôt d’ajouter des effets visuels de réalité augmentée dans un spectacle. Un peu comme les films 3D au cinéma, un spectateur pourra voir une partie ou la totalité d’un spectacle en réalité augmentée. Deuxièmement – et on parle ici d’un changement majeur, selon Guy Laliberté –, la réalité mixte permettrait d’assister dans votre salon à un spectacle à l’autre bout du monde comme si on y étiez (grâce aux lunettes de réalité augmentée).

Microsoft est heureux de compter sur le cofondateur du Cirque du Soleil pour faire des projets en réalité mixte avec sa nouvelle plateforme Microsoft Mesh.

« Pendant de nombreuses années, j’ai réfléchi avec Guy à la façon de faire tomber les barrières afin que la technologie puisse améliorer – et non limiter – les expériences humaines. Il semblerait que nous y sommes et que la technologie dévoilée aujourd’hui nous permettra de transformer notre rêve commun en réalité, a indiqué Alex Kipman, directeur de la réalité mixte et de l’intelligence artificielle chez Microsoft, par voie de communiqué. Avec Microsoft Mesh, nous plaçons l’humain au centre de l’expérience dans l’idée de créer des liens plus profonds grâce à des expériences partagées. Hanai World permettra de nouvelles opportunités de divertissement qui peuvent être illimitées en mélangeant le monde virtuel et physique pour créer des expériences qui semblent à la fois familières et nouvelles. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour donner vie à notre vision commune. »

« Les possibilités [de la réalité mixte] sont tellement grandes, dit Guy Laliberté. Il y aura un bond phénoménal de l’investissement en culture. On ne sera plus limité au nombre physique de places grâce à ce box-office virtuel. » Mais nous n’y sommes pas encore là, prévient-il. Principalement parce que les lunettes de réalité augmentée coûtent très cher actuellement – environ 3500 $ la paire. Mais tôt ou tard, cette technologie deviendra plus abordable et plus accessible. Le cofondateur du Cirque du Soleil pense qu’il faudra cinq ans avant que la réalité mixte puisse remplir toutes ses promesses. En plus du prix des lunettes virtuelles, il faudra aussi des réseaux 5G assez puissants pour faire fonctionner les projets de réalité virtuelle.

Hanai World entente créer des évènements de réalité virtuelle dès la fin de l’année 2021. En langue hawaïenne, l’expression hänai signifie « la famille qu’on choisit ou qu’on adopte ». Avec la réalité mixte, Hanai World veut ainsi créer une communauté sociale d’expériences de divertissement (avec la réalité virtuelle et la réalité mixte) à travers le monde.