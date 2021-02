Billets d’avion

Amende de 5,8 millions pour FlightHub

FlightHub, qui exploite les sites de vente de billets d’avion flighthub.com et justfly.com, devra payer une amende de 5,8 millions de dollars à cause de ses pratiques commerciales fausses et trompeuses. À la suite de l’enquête du Bureau de la concurrence, FlightHub a corrigé ses sites internet.