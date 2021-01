Alimentation Couche-Tard a eu des discussions avec Carrefour dans le but d’acquérir le géant de l’alimentation.

Couche-Tard et Carrefour examinent d'éventuels partenariats

Les discussions entre Couche-Tard et le géant français Carrefour en vue d’une transaction ont officiellement été interrompues samedi, au lendemain de l’opposition « claire » et définitive formulée par l’Élysée à l'égard de ce « rapprochement amical ». Les deux groupes ont tout de même convenu de continuer à examiner des opportunités d’éventuels partenariats.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Des discussions préliminaires, soucieuses de l'ensemble des parties prenantes, avaient été engagées. […] Au vu des récents événements, ces discussions sont interrompues », ont expliqué les entreprises dans un communiqué de presse conjoint, diffusé en milieu d’après-midi, heure du Québec.

Vendredi, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, s’était fait clair en indiquant qu’il n’entérinait aucunement une transaction future entre les deux organisations. « Ma position, c’est un non courtois, mais clair et définitif », avait-il alors martelé. « On ne cède pas l’un des grands distributeurs français », a-t-il aussi expliqué sur les ondes de la télévision française.

Rappelons que le gouvernement français a le pouvoir de bloquer les opérations de rachat dans l’industrie agroalimentaire, via la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.

L’argument du ministre Le Maire a toutefois été rapidement critiqué par une source gouvernementale à Ottawa, vendredi en soirée. « On peut soutenir qu’il est possible politiquement de décider de ne pas autoriser que le principal employeur du pays passe entre des mains étrangères. Mais on ne peut pas accuser une entreprise canadienne de premier plan comme Couche-Tard de mettre en danger la souveraineté alimentaire de tout un pays », a déploré cette source, citée par l'Agence France-Presse.

Pas fini pour autant

Mais Couche-Tard et Carrefour l’assurent : ils ne s’arrêteront pas là pour autant. Les groupes indiquent avoir malgré tout décidé de « prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels ». Plusieurs « domaines de coopération » ont d’ailleurs déjà été identifiés, dont le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d'expertise ou le lancement d'innovations pour améliorer l'expérience client et, enfin, l'optimisation de la distribution de produits.

Les opportunités opérationnelles avec Carrefour nous permettront d'accomplir notre ambition de devenir un leader mondial de la grande distribution, […] à nous renforcer sur nos activités principales comme les formats de proximité et la distribution de carburant. Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard

« Construire des partenariats innovants est un point clef de la stratégie de transformation de Carrefour. Le partenariat prometteur envisagé avec le leader nord-américain Couche-Tard s'inscrit pleinement dans cette stratégie qui nous a déjà permis de retrouver une voie de croissance rentable », a aussi précisé le président et directeur général de Carrefour, Alexandre Bompard.

Jeudi dernier, La Presse avait rapporté que l'intérêt de Couche-Tard envers le géant français semblait créer une certaine angoisse chez les investisseurs. Ces derniers ont fait reculer l’action de Couche-Tard de 10 % mercredi en raison d’un questionnement au sujet de la stratégie empruntée, mais vraisemblablement aussi en anticipation d’une possible émission d’actions servant à financer l’opération.