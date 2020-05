«Il y a eu des échecs internes et des impacts externes», dit le PDG d'Aldo

Malgré des ventes annuelles de 1,7 milliard et des magasins dans les rues commerciales les plus prestigieuses du monde, Aldo n’est pas rentable. Si bien que l’entreprise doit se résoudre à fermer près de la moitié de ses 725 magasins et à réduire ses effectifs au siège social. Le PDG David Bensadoun a accepté de raconter à La Presse ce qui l’a amené à devoir demander la protection des tribunaux.