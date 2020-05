Jean-Philippe Décarie Chronique

«Les premiers à être frappés et les derniers à en sortir»

Le secteur hôtelier est violemment affecté par le confinement, comme le sont les secteurs de la restauration et du divertissement. Aucun scénario de sortie de crise n’a encore été formulé par les autorités gouvernementales pour ces entreprises qui génèrent habituellement une forte activité économique. Malgré tout, Christiane Germain, coprésidente et chef de la direction du Groupe Germain, garde le moral et l’espoir bien vivant qu’un retour à la normale graduel s’amorce à partir de l’été.