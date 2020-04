Bank of America met de côté 4,8 milliards pour couvrir les défauts de paiements

(New York) Bank of America a annoncé mercredi un plongeon de 48,4 % sur un an à 3,5 milliards de dollars de son bénéfice net au premier trimestre, une déconvenue attribuée à la pandémie de coronavirus qui affecte les particuliers et les entreprises.