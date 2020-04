(New York) La plateforme de commerce en ligne eBay a annoncé lundi avoir nommé à sa tête un ancien responsable du géant des supermarchés Walmart, Jamie Iannone.

Agence France-Presse

Il remplacera le 27 avril Scott Schenkel, le directeur financier d’eBay qui avait pris temporairement le poste de directeur général après le départ-surprise de Devin Wenig en septembre 2019.

M. Iannone était jusqu’à récemment directeur des opérations dans la division consacrée au commerce en ligne de Walmart. Il avait déjà travaillé chez eBay, de 2001 à 2009.

Fondée dans la Silicon Valley en 1995, la société est devenue une référence du commerce en ligne dans les années 2000, mais a souffert de l’ascension du géant Amazon, qui met aussi en vente ses propres produits.

Aussi la plateforme s’est-elle recentrée ces dernières années sur son cœur de métier, la vente en ligne de biens divers (électronique, vêtements, etc.) aux consommateurs.

Elle s’est notamment séparée en 2015 du service de paiements en ligne PayPal (racheté en 2002), pour l’introduire en Bourse.

Le précédent patron, M. Wenig, avait quitté eBay en automne dernier alors que l’entreprise était en pleine revue stratégique.

eBay a finalement décidé de se séparer de son site de revente des billets sportifs et d’évènements et spectacles StubHub, vendu à Viagogo pour plus de 4 milliards de dollars en espèces en février, et envisage de céder Classifieds, son activité de petites annonces.