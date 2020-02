L’entreprise minière canadienne Teck Resources a décidé, contre toute attente, de retirer son projet Teck Frontier, qui s’annonçait comme un des plus grands projets d’exploitation de sables bitumineux au monde.

Raphael Pirro

La Presse

Dans une lettre envoyée au ministre de l’Environnement du Canada, Jonathan Wilkinson, le président-directeur général de Teck, Don Lindsay, a justifié sa décision en disant vouloir éviter de faire l’objet d’un « débat croissant » autour des enjeux énergétiques et environnementaux qui fait rage au pays.

« Les marchés financiers mondiaux évoluent rapidement, et les investisseurs et les clients recherchent de plus en plus des juridictions qui ont en place un cadre permettant de concilier l’exploitation des ressources et les changements climatiques, afin de générer les produits les plus propres possibles, a expliqué M. Lindsay. Cela n’existe pas encore ici, aujourd’hui, et malheureusement, le débat croissant autour de cette question a placé Frontier et notre entreprise au cœur de questions beaucoup plus vastes qui doivent être résolues. »

« Dans ce contexte, il est maintenant évident qu’il n’y a pas de voie viable pour faire avancer le projet », a-t-il ajouté.

PHOTO RODRIGO GARRIDO, REUTERS Don Lindsey, PDG de Teck Resources

À son débit maximal, le projet de plus de 20 milliards de dollars aurait permis la production de 260 000 barils de bitume par jour. Le site projeté de la mine tournait autour de 24 000 hectares et serait resté en opération pendant environ 41 ans.

En raison des fortes émissions liées à l'exploitation des sables bitumineux, une des formes les plus polluantes du pétrole, Frontier était décrié depuis le début par une variété de groupes environnementaux à travers le pays.

Ottawa a affirmé que le premier ministre Justin Trudeau et Jason Kenney, son homologue albertain, ont discuté par téléphone au sujet de la décision de Teck Resources. « Le premier ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement du Canada à travailler avec l’Alberta et le secteur des ressources pour continuer à créer de bons emplois et pour stimuler une économie axée sur la croissance propre et durable au profit de tous les Canadiens », a-t-on déclaré.

Le leader conservateur Andrew Scheer a parlé d’une nouvelle « dévastatrice ».

À l’opposé, Greenpeace s’est réjoui de l’annonce. « Ce projet était voué à mourir, car il était totalement insensé d’un point de vue économique ou climatique. Nous pouvons enfin nous concentrer à développer de vrais projets qui créeront des emplois durables et permettront de résoudre la crise climatique », a déclaré Keith Stewart, stratège senior en énergie chez Greenpeace Canada.