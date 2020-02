(Québec) Le conseil d’administration de Bombardier se réunit mercredi et s’apprête à faire une annonce « positive » pour le Québec, soutient le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Le premier ministre François Legault a précisé que l’enjeu concerne non seulement le programme de l’A220, mais également la division Transport, spécialisé dans le matériel ferroviaire. On a fait état dans les derniers jours de discussions entre Bombardier et Alstom.

Tommy Chouinard

La Presse

Jean-François Codère

La Presse

À son arrivée à la réunion du caucus caquiste mercredi, Pierre Fitzgibbon a dit avoir « toute l’information » à ce sujet, mais qu’il n’est « pas à l’aise d’en parler » pour le moment. Il laisse à Bombardier le soin de faire l’annonce d’abord et fera une sortie par la suite. Il commentera jeudi.

« Je pense que c’est positif », s’est-il limité à dire. Au sujet du maintien des emplois, « on va avoir des bonnes nouvelles sur ça ».

François Legault n’a pas voulu en dire beaucoup plus. Il a précisé qu’il y a « deux débats actuellement », l’un concernant l’A220 et l’autre « sur la question de la division Transport ». La Caisse de dépôt a une participation de 30 % dans cette dernière.

Selon le réseau d'informations économiques français BFM, le conseil d'administration d'Alstom s'apprête à se réunir pour présenter une offre formelle pour l'acquisition de la division Transport de Bombardier. Cette offre donnerait une valeur d'un peu moins de 7 milliards de dollars américains à cette division.

Toujours selon BFM, la part de Bombardier (70%) serait achetée au comptant, tandis que celle de la Caisse serait convertie en actions d'Alstom, dont la Caisse deviendrait ainsi l'un des plus importants actionnaires.

Le gouvernement a déjà signifié qu’il n’a pas l’intention d’investir davantage dans le programme de l’A220 – connu précédemment sous le nom de C Series et sur lequel Airbus a mis la main. Il veut surtout protéger son investissement de 1 milliard US qui risque toutefois d’être dévalué, ou alors sa participation de 16 % risque d’être diluée. M. Fitzgibbon n’a voulu ni confirmer ni infirmer que le gouvernement injecte des fonds dans Bombardier autrement.

La société doit annoncer ses résultats financiers jeudi. La semaine dernière, le ministre Fitzgibbon disait que Bombardier ne peut conserver ses deux principales divisions en raison de sa lourde dette à rembourser (9 milliards US). Elle devra donc se départir soit des trains, soit des avions d’affaires, disait-il. Dans les derniers jours, on a fait état de discussions de Bombardier avec Alstom, à propos de la division Transport, et avec le géant américain Textron, en vue de la vente de sa division d’avions d’affaires.

- Avec la collaboration d’Hugo Pilon-Larose