L’avion à fuselage étroit, dont le vol inaugural décollera jeudi de Montréal pour se rendre à Calgary, offre à la plus grande ligne aérienne du pays une plus grande autonomie et des économies de coûts.

(Dorval) Le transporteur Air Canada a dévoilé mercredi le premier avion de ligne Airbus A220 de sa flotte, qui comptera éventuellement 45 exemplaires de l’appareil assemblé dans les installations de Mirabel d’Airbus.

La Presse canadienne

L’avion à fuselage étroit, dont le vol inaugural décollera jeudi de Montréal pour se rendre à Calgary, offre à la plus grande ligne aérienne du pays une plus grande autonomie et des économies de coûts. Air Canada a l’intention d’utiliser le A220 pour ses vols nord-américains, alors qu’elle tente de consolider ses marges de profit dans un contexte où elle ne peut pas faire voler ses appareils Boeing 737 Max.

Selon le vice-président principal à l’exploitation d’Air Canada, Craig Landry, l’A220 de 137 sièges offre une efficacité énergétique de 20 % supérieure à celle de certains Boeing 737 et Airbus et commencera à remplacer des avions de taille équivalente comme l’Embraer E190.

Le chef de la direction, Calin Rovinescu, a indiqué que la commande, évaluée à 3,8 milliards US selon les prix du catalogue, faisait d’Air Canada le deuxième transporteur nord-américain à piloter des A220, après Delta Air Lines, établie à Atlanta.

L’avion A220 faisait partie de la C Series avant que Bombardier n’abandonne à l’européenne Airbus une participation de contrôle dans le programme en 2018. Les avions de ligne seront construits dans les installations d’Airbus à Mirabel, mais ceux destinés aux clients américains seront produits sur un nouveau site à Mobile, en Alabama.

Les deux prochains A220 livrés à Air Canada devraient être utilisés pour effectuer des liaisons à partir de mai entre Montréal et Seattle, et entre Toronto et San Jose, en Californie. Air Canada veut renforcer sa présence aux États-Unis et au Canada tout en s’assurant de concurrencer la percée de sa rivale WestJet Airlines sur les marchés internationaux.