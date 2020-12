Selon le président et chef de la direction de WSP Alexandre L’Heureux, cette transaction devrait engendrer la création de la « plus importante société mondiale de services-conseils en environnement ».

(Montréal) La firme québécoise de services d’ingénierie WSP Global a annoncé jeudi une entente visant à acquérir la société ontarienne Golder dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 1,5 milliard CAN.

La Presse Canadienne

Selon le président et chef de la direction de la multinationale québécoise Alexandre L’Heureux, cette transaction devrait engendrer la création de la « plus importante société mondiale de services-conseils en environnement ».

Fondée en 1960, Golder, établie à Mississauga, offre des services d’ingénierie dans des secteurs comme l’environnement, les mines, le domaine pétrolier et gazier ainsi que l’énergie et les infrastructures. Elle est présente dans 30 pays et ses 7000 employés sont répartis dans 155 bureaux.

Pour sa part, WSP, anciennement connue sous le nom de Genivar, se spécialise dans les domaines du transport et des infrastructures, des bâtiments, de l’environnement, de l’énergie, notamment. À la fin du troisième trimestre terminé le 26 septembre, elle comptait 47 100 employés à travers le monde.

« Ensemble, nous créerons la plus importante société mondiale de services-conseils en environnement, et 14 000 de nos 54 000 professionnels se consacreront à l’accélération de la transition vers des solutions vertes à l’échelle globale », a fait valoir M. L’Heureux, dans un communiqué.

WSP a l’intention de financer cette transaction par l’entremise de placements privés ainsi que des investissements de la part de GIC Private Limited, l’un des plus importants fonds souverains à travers le monde, et de British Columbia Investment Management Corporation. La société a également obtenu un financement bancaire d’environ 1,2 milliard CAN.