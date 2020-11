(Montréal) Alimentation Couche-Tard a affiché mardi un bénéfice net du deuxième trimestre en hausse de 30,8 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La chaîne de dépanneurs lavalloise a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 757,0 millions US, soit 68 cents US par action, pour le trimestre clos le 11 octobre. En comparaison, elle avait engrangé un profit de 578,6 millions US, ou 51 cents US par action, au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus de Couche-Tard se sont chiffrés à 10,7 milliards US, en baisse de 22,1 % par rapport au même trimestre l’an dernier. La société a principalement attribué ce recul du chiffre d’affaires à la baisse du prix moyen de l’essence, à l’incidence négative de la COVID-19 sur la demande de carburant et à la cession de ses intérêts dans CrossAmerica Partners.

Après ajustements pour exclure certains éléments non récurrents, Couche-Tard a réalisé un profit ajusté de 735 millions US, soit 66 cents US par action, comparativement à celui de 569 millions US, ou 50 cents US par action, de la même période l’an dernier.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice ajusté de 51 cents US par action, à partir de revenus de 11,2 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les pertes de revenus du plus récent trimestre ont été partiellement contrebalancées par la croissance interne des ventes de marchandises et services, ainsi que par l’effet positif net de la conversion en dollars américains des revenus de ses activités canadiennes et européennes.

« L’achalandage est demeuré plus faible dans l’ensemble de notre réseau dû aux mesures de restrictions sociales toujours en place et au télétravail qui continue d’être mis de l’avant dans les différentes régions dans lesquelles nous exerçons nos activités », a souligné Couche-Tard dans un communiqué.

Les volumes de vente de carburant ont cependant progressé par rapport au trimestre précédent, particulièrement en Europe, a précisé la société.

Par ailleurs, le conseil d’administration de Couche-Tard a autorisé une hausse 25 % du dividende trimestriel de l’entreprise. Les actionnaires inscrits en date du 3 décembre recevront ainsi le 17 décembre un paiement de 8,75 cents CA par action.

À la fin du plus récent trimestre, le réseau de Couche-Tard comptait 9261 magasins en Amérique du Nord, dont 8085 avec une station-service. En Europe, son réseau comptait 2722 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier. En tenant compte de ses contrats de licence ailleurs dans le monde, la société compte au total plus de 14 200 magasins.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : ATD. B)