Industrie hôtelière

Louer ses espaces pour d’autres vocations

Transformer les chambres en bureaux temporaires pour des psychologues ou des notaires qui doivent rencontrer des clients pendant quelques heures, faire d’une place de stationnement un lieu d’entreposage pour les véhicules récréatifs et les embarcations ou encore louer la cuisine à un restaurateur qui prépare des commandes à emporter et qui n’a plus les moyens de payer son local. Voilà des pistes de solution qui s’offrent aux hôteliers, dont les établissements sont presque vides, pour « diminuer le poids des coûts fixes », estime Guillaume Lavoie, expert en économie collaborative et ancien conseiller municipal à Montréal.