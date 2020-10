Le fonds américain a notamment promis de conserver 17 magasins sur 22 et 75 % des employés.

Les membres de MEC n’ont pas réussi à convaincre la Cour supérieure de la Colombie-Britannique de leur accorder du temps pour déposer une offre d’achat. Le tribunal a plutôt approuvé la vente de la coopérative au fonds américain Kingswood Capital.

Marie-Eve Fournier

La Presse

« Nous pensons qu’il y a des principes juridiques fondamentaux que cette décision a ignorés. Les droits des membres des coopératives, et ceux des coopératives de crédit, sont en jeu. Le secteur coopératif explore des options juridiques », a déclaré le mouvement Sauvons MEC tout de suite après la décision de la juge, vendredi matin (heure de Vancouver).

Depuis lundi, le regroupement de membres, qui s’oppose à la vente du détaillant au fonds américain Kingswood et par conséquent à sa privatisation, faisait entendre ses arguments au tribunal dans l’espoir d’obtenir du temps pour déposer une offre d’achat. Le groupe affirmait avoir réuni « plus de 100 millions de dollars » auprès du secteur des coopératives et d’investisseurs à impact social.

Kingswood a déboursé 150 millions de dollars pour mettre la main sur la quasi-totalité des actifs du détaillant de plein air MEC.

Selon Sauvons MEC, « les gouvernements, partout au Canada, doivent modifier les lois pour éviter que cela ne se reproduise ».

Le mouvement prévient aussi que « cinq millions de personnes garderont un œil sur MEC et Kingswood » afin que les engagements envers les employés soient respectés. Le fonds américain a notamment promis de conserver 17 magasins sur 22 et 75 % des employés.

En moins de 3 semaines, la pétition pour arrêter la vente qui fut lancée par Sauvons MEC a récolté près de 150 000 signatures. En outre, 14 000 membres de MEC ont signé la pétition pour exiger la tenue d’une assemblée extraordinaire.

Avec 5,8 millions de membres, MEC est la plus grande coopérative commerciale au pays. Au 7 septembre, la coopérative comptait 1500 employés, dont « 1100 actifs ». Les magasins du Québec en employaient 155 (dont 94 actifs).