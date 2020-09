(Saint-Hyacinthe) Olymel a annoncé lundi son intention d’investir plus de 31,5 millions dans son usine d’abattage et de découpe de volaille de Saint-Damase, en Montérégie, ce qui devrait entraîner la création de plus de 80 emplois.

La Presse Canadienne

L’investissement permettra à la au producteur, transformateur et distributeur de viandes de porc et de volaille de doter son usine de lignes supplémentaires de découpe, de désossage et d’emballage, en plus de lui fournir de nouvelles installations de grande capacité « à la fine pointe de la technologie », a précisé Olymel dans un communiqué.

Le nombre d’employés de l’usine se rapprochera ainsi de 500, et sa superficie sera agrandie de 35 200 pieds carrés.

Les travaux, qui devaient commencer lundi, devraient s’étirer sur un an et ils ne forceront pas d’interruption de la production actuelle de l’installation.

Outre les améliorations à la production, des travaux d’agrandissement de la cafétéria et des zones de services aux employés ont été intégrés au projet.

En tenant compte du nouvel investissement, Olymel calcule avoir investi près de 60 millions à son installation de Saint-Damase depuis 2016. L’entreprise y a notamment aménagé une salle de refroidissement à l’air et installé un système d’anesthésie au gaz carbonique.

L’usine produit chaque année plus de 70 millions de kilos de produits de volaille.