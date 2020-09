Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et Desjardins Sécurité financière se sont ainsi associés à Connor, Clark & Lunn Infrastructure afin de faire l’acquisition d’une majorité des participations d’EDP Renováveis, S. A. dans quatre parcs éoliens en opération et d’un parc solaire en construction.

(Montréal) Le Mouvement Desjardins a annoncé mardi avoir complété une première acquisition directe dans des infrastructures vertes aux États-Unis, grâce à une participation de 100 millions dans quatre parcs éoliens et un parc solaire.

La Presse Canadienne

Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins et Desjardins Sécurité financière se sont ainsi associés à Connor, Clark & Lunn Infrastructure afin de faire l’acquisition d’une majorité des participations d’EDP Renováveis, S. A. dans quatre parcs éoliens en opération et d’un parc solaire en construction.

Les parcs, qui ont des contrats d’achat d’électricité à long terme, sont situés dans les États de l’Indiana, du Wisconsin, de l’Oklahoma et de l’Ohio et ont une capacité de plus de 560 MW. Ils généreront ultimement assez d’énergie propre pour alimenter 140 000 foyers et éviter l’équivalent des émissions de gaz à effets de serre de près de 280 000 voitures annuellement, selon Desjardins.

EDP Renováveis conservera une participation minoritaire et continuera à opérer et à gérer les actifs.

La transaction est sujette à l’approbation réglementaire et devrait être finalisée avant la fin de l’année.