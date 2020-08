Le ministre québécois du Travail, Jean Boulet, a annoncé une subvention de 504 405 $ jusqu’en 2023 à la firme américaine Slalom Consulting pour la formation de 20 employés actuels et la création de 80 emplois dans le secteur des technologies de l’information à Montréal.

Ariane Krol

La Presse

« Le secteur des technologies de l’information est en plein essor et ce phénomène est loin de s’essouffler, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19 », a souligné le ministre Boulet dans un communiqué.

Slalom Consulting, qui a été fondée à Denver en 1993, offre des services de consultation dans le domaine des technologies de l’information. Son bureau montréalais desservira des clients du Québec et des Maritimes.

L’entreprise avait ouvert un premier bureau canadien à Toronto en 2016. Elle avait alors cité Montréal parmi les autres villes canadiennes où elle envisageait de s’établir. Vancouver, Calgary et Ottawa étaient aussi ciblées. Un deuxième bureau canadien a été annoncé à Vancouver l’an dernier.

« On veut montrer qu’on sera en mode accompagnement de ces entreprises-là », a commenté le ministre Boulet.

Plus de 125 millions de dollars ont été accordés à plus de 7500 entreprises dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d’œuvre à l’intention des entreprises en 2019-2020. Cette somme vise à former plus de 117 000 travailleurs, indiquent les données du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.