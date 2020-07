Le nombre de passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau a chuté de 96,9 % au deuxième trimestre de 2020 pour n’atteindre que 156 000. Sans surprise, Aéroports de Montréal (ADM) essuie des pertes.

Jean-François Codère

La Presse

ADM a dévoilé ce mardi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’année 2020, terminé le 30 juin dernier. Son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA), qui était de 85,4 M$ à pareille date l’an dernier, s’est transformé en perte de 26 M$ cette année. Ses revenus ont chuté de 83,5 %, passant de 170,1 M$ à 28,1 M$.

« Les résultats obtenus pour ce deuxième trimestre témoignent des effets dévastateurs de la pandémie sur la santé financière de notre organisation et auront un impact certain sur la capacité d’ADM à livrer certains projets sur notre site aéroportuaire, qui sont essentiels pour le bien de la communauté », a déclaré dans un communiqué Philippe Rainville, président-directeur général d’ADM Aéroports de Montréal.

« Le secteur de l’aviation a été particulièrement touché par les restrictions mises en place et peinera à se relever si la situation perdure. Alors qu’au cours des dernières semaines, le pays et la province ont entamé leurs plans de déconfinement et que de nombreux secteurs économiques reprennent leurs activités, il serait opportun de discuter d’une ouverture graduelle et ciblée des frontières. Grâce à des programmes de mesures sanitaires éprouvées, ADM et ses partenaires, dont les transporteurs aériens, sont fins prêts à recevoir un plus grand nombre de voyageurs à Montréal-Trudeau, dans un environnement bien contrôlé ».

Sur l’ensemble de l’année 2020, ADM affiche encore un BAIIA positif, à 47,5 M$.

La baisse du nombre de passagers a atteint un pic en avril, à 97,9 %. Elle était encore à 95,4 % en juin.