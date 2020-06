La firme new-yorkaise Behavox, déjà présente à Montréal depuis 2018, compte quintupler son personnel dans la métropole pour atteindre les 400 employés d’ici la fin de 2021.

Karim Benessaieh

La Presse

L’annonce qui sera faite ce lundi matin représente un engagement de quelque 35 millions de dollars pour l’entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Les nouveaux bureaux seront inaugurés à la Maison Manuvie, boulevard De Maisonneuve Ouest « pour répondre à la nouvelle vague de recrutement de ses équipes d’ingénierie, de sciences de données et de développements de produits », explique l’entreprise dans son communiqué.

« Montréal est un vivier de talents dans le secteur de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine, et nous voulons le mettre en valeur, déclare Erkin Adylov, fondateur et PDG de Behavox. Ce nouveau développement soutient notre stratégie globale de commercialisation et permet à Behavox de répondre aux attentes de ses clients canadiens avec une efficacité et une attention accrues. »

De « bout en bout »

Le PDG s’installera lui-même à Montréal, annonce-t-on, illustration de l’importance accrue qu’on veut accorder à la métropole québécoise. Parmi les partenaires qui ont accompagné Behavox dans cet investissement, on compte Montréal International, Investissement Québec International, Manulife Investment Management et Ivanhoé Cambridge.

Behavox, qui compte des bureaux à New York, Londres, Singapour et Montréal, offre une plateforme qui permet aux organisations d’exploiter leurs données avec des outils analytiques basés sur l’apprentissage machine. Elle se décrit comme étant la seule au monde à permettre l’agrégation des données « de bout en bout ». Elle a été fondée en 2014 à Londres avant de déménager son siège social aux États-Unis. En février dernier, elle a annoncé un investissement de 100 millions US provenant du conglomérat japonais SoftBank.