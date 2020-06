On va rouvrir avec une formule adaptée et amusante pour repartir la machine, qui va inclure de la livraison, ce que nous n’avons pas offert pendant la pandémie. On ne veut pas se réinventer pour toujours, mais on veut survivre. Et pour ça, comme a dit le chef René Redzepi du restaurant Noma à Copenhague, il faut rouvrir d’une manière intelligente pour d’abord réussir à se guérir. Ensuite, on reviendra à la normale.