PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Il se passe de 15 à 20 minutes entre la préparation d’un panier et sa sortie. « On veut être le plus efficaces possible », explique Mo Hage. Brocoli du Québec, sirop d’érable, tomates, pain de la boulangerie Aroma. Les paniers ne contiennent pas uniquement des produits des Fermes Lufa. « Près de 25 % de nos ventes sont nos légumes à nous et 75 % sont des produits qui viennent d’autres producteurs du Québec », explique le président-directeur général.