En plus de diminuer le nombre de magasins en sol canadien et de simplifier les enseignes, Lowe’s annonce qu’elle réorganisera la structure administrative au service des magasins canadiens dans un souci d’efficacité et elle réduira l’assortiment de produits en magasin.

Lowe’s a annoncé mercredi matin une restructuration de ses activités canadiennes. Ce sont 34 magasins au Canada qui fermeront leurs portes, dont 12 au Québec. L’entreprise entame en parallèle un processus de simplification de ses enseignes. Lowe’s exploite les enseignes Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick’s Lumber.

André Dubuc

La Presse

Au Québec, les magasins qui seront fermés à la fin janvier 2020 sont les Rona de Granby, Sorel, Bécancour, Nicolet, Saint-Tite, Trois-Rivières, Saint-Félix-de-Valois, Carignan, Saint-Lambert, Saint-Sauveur, Bellefeuille – Saint-Jérôme et le Réno-Dépôt de Trois-Rivières.

« Bien qu’il ne soit jamais facile de prendre des décisions qui ont un impact sur nos associés et leurs familles, fermer des magasins sous performants est une étape nécessaire de notre plan visant à assurer la stabilité et la croissance à long terme de notre entreprise canadienne”, a déclaré Tony Cioffi, président par intérim de Lowe’s Canada. Ceci implique d’avoir une stratégie claire pour nos enseignes, qui reposera sur la force de nos marques Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt. Ceci signifie aussi des investissements dans nos capacités omnicanales et notre chaîne d’approvisionnement, dans nos plateformes Web, ainsi que dans nos magasins corporatifs existants et notre réseau de marchands affiliés. »

Le géant américain de la quincaillerie a dévoilé ses résultats du troisième trimestre mercredi matin. Le bénéfice s’élève à 1,05 milliard US ou 1,36 $ US par action. Les ventes pour le troisième trimestre atteignent 17,4 milliards US, en hausse de 2,2 % sur un an.

Une charge de 53 millions US a été comptabilisée au troisième trimestre en lien avec la révision stratégique des opérations canadiennes qui a mené au départ du PDG canadien Sylvain Prud’homme début octobre.

Des coûts et charges opérationnels avant impôts de 175 millions US à 225 millions US, comprenant la liquidation des stocks, l’amortissement accéléré, les indemnités de départ et autres, devraient être engagés au quatrième trimestre de 2019.

« Nous restons commis au marché canadien et prenons des mesures décisives pour améliorer le rendement et la rentabilité de nos activités au Canada. Nous avons également une feuille de route détaillée et une équipe très expérimentée en place pour relancer notre entreprise », a indiqué dans un communiqué Marvin R. Ellison, président et chef de la direction de Lowe’s.

Une téléconférence avec les analystes financiers se tient à 9 h mercredi matin.