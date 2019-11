Le prix de votre forfait de téléphonie mobile est-il trop élevé ? Le gouvernement libéral de Justin Trudeau veut voir les prix diminuer de 25 % en deux ans. Le futur PDG de Bell se dit d’accord pour des diminutions de prix, mais « ce n’est pas juste une question de prix », prévient Mirko Bibic, qui deviendra président et chef de la direction de BCE (Bell) en janvier.

Vincent Brousseau-Pouliot

La Presse

Comme les autres géants des télécommunications, Bell craint d’être forcé par Ottawa à partager ses réseaux avec tous ses concurrents. Une telle décision permettrait à de nouvelles entreprises d’offrir des forfaits sans fil sans posséder de réseaux (elles paieraient pour l’accès aux réseaux de Bell et à ceux des autres géants).

Bell lance toutefois un avertissement à Ottawa : il ne faut pas se concentrer uniquement sur le prix des forfaits sans fil, il faut aussi assurer la qualité et l’étendue des réseaux. « Si vous allez trop loin dans la réglementation, ça va affecter les investissements, a dit Mirko Bibic, chef de l’exploitation de Bell, jeudi, lors d’une téléconférence avec des analystes financiers. Et ça ne sera pas bon pour le pays. La clé pour l’an prochain est d’avoir du mouvement positif pour les consommateurs sur les prix, mais pensons aussi aux investissements parce qu’ils mènent à de la couverture et de la qualité. D’un point de vue de politiques [publiques], ce n’est pas juste une question de prix, non ? Ça doit aussi être une question de couverture de réseau et de qualité des réseaux. »

La téléphonie sans fil est un secteur d’activité très important pour Bell : elle représente 39 % des profits et des revenus de l’entreprise au dernier trimestre.

Des prix élevés au Canada

Le prochain grand patron de Bell fait valoir que les prix ont diminué au cours des dernières années. En effet, les prix des forfaits ont diminué de 24 % depuis trois ans au Québec. Sauf que c’est une tendance mondiale – les diminutions de prix ont été plus importantes qu’au Canada dans tous les autres pays du G7 (sauf le Japon). Pour un forfait mobile typique, le Canada est le deuxième pays du G7 où les prix sont les plus élevés. Et comme les Canadiens demandent des forfaits de plus en plus imposants, la facture augmente. Au Québec, la hausse annuelle a été de 7 % en moyenne entre 2013 et 2017, ce qui a porté à 86,39 $ par mois par ménage les dépenses moyennes des Québécois pour leurs forfaits de téléphonie mobile.

Si bien qu’au cours de la campagne électorale, les libéraux ont promis que le prix des forfaits diminuerait de 25 % en deux ans, sans quoi ils ouvriraient davantage le marché. La solution la plus rapide et la plus efficace : forcer les propriétaires de réseaux sans fil comme Bell, Telus, Rogers et Vidéotron à partager leurs réseaux avec tous leurs concurrents. Le CRTC étudiera la question lors d’audiences publiques en janvier.

Bell est fortement opposée à ce scénario, faisant valoir que les prix diminuent déjà et surtout qu’ouvrir les réseaux fera diminuer les investissements dans ces réseaux (ce sera moins rentable pour les propriétaires). « Il y a beaucoup de mouvement sur les prix en raison des décisions des concurrents qui possèdent des infrastructures de télécoms [Bell, Telus, Rogers, Vidéotron], dit Mirko Bibic. Nous sommes à un tournant important. Nous ne pouvons pas sacrifier la couverture et la qualité des réseaux en prenant les mauvaises décisions réglementaires, spécialement alors que nous approchons de l’ère du 5G. »

En attendant ce débat réglementaire, Bell a généré des profits de 2,6 milliards (+ 5,6 %) sur des revenus de 6,0 milliards (+ 1,8 %) au troisième trimestre de l’année 2019. C’est le 56e trimestre d’affilée où l’on a présenté une hausse des profits chez Bell.

Et jeudi, c’était aussi le dernier appel trimestriel du grand patron de Bell, George Cope, avec les analystes financiers. M. Cope prendra sa retraite en janvier, après 11 ans à la tête de Bell. L’atmosphère était quelque peu plus détendue qu’à l’habitude. Grand amateur de basketball (mesurant 6 pi 7 po, il a joué au niveau universitaire), George Cope a assisté l’été dernier à la victoire des Raptors de Toronto, dont Bell est actionnaire minoritaire, au championnat de la NBA. La semaine dernière, les joueurs des Raptors ont reçu leur bague de championnat. La bague, énorme, a fait beaucoup jaser : elle compte 640 diamants. « George, je suis curieux, en as-tu reçu une ? », lui a demandé un analyste financier. « Comme c’est moi qui les distribuais, j’en ai glissé une dans ma poche… », a répondu M. Cope.