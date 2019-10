« La Coop fédérée a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années, consolidant par ailleurs son statut de chef de file des secteurs agroalimentaires et du commerce de détail au Québec et au Canada», a mentionné Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée.

Un investissement de 300 millions de dollars. Voilà le montant qu’ont décidé de verser la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Desjardins Capital à La Coop fédérée.

Nathaëlle Morissette

La Presse

Cet investissement permettra à la coopérative agricole de financer des projets d’acquisitions et d’investissements en immobilisations. « La Coop fédérée a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années, consolidant par ailleurs son statut de chef de file des secteurs agroalimentaires et du commerce de détail au Québec et au Canada, a mentionné Gaétan Desroches, chef de la direction de La Coop fédérée, dans un communiqué de presse émis mercredi. Cet investissement de la part d’institutions financières réputées que nous annonçons représente non seulement une belle marque de confiance envers notre organisation, mais aussi à l’égard du modèle d’affaires coopératif. »

Rappelons que la Coop fédérée œuvre dans différents secteurs d’activités qui se séparent en trois divisions : Olymel, Sollio Agriculture et Groupe BMR.