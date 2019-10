Sur une base ajustée, Shopify a fait état d’une perte de 33,6 millions US, ou 29 cents US par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 5,8 millions US, ou 5 cents US par action, un an plus tôt.

(Ottawa) Shopify a affiché mardi une perte de 72,8 millions US pour son plus récent trimestre, tandis que ses revenus ont progressé de 45 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse canadienne

La société établie à Ottawa a précisé que sa perte par action avait atteint 64 cents US pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qui se compare à une perte de 23,2 millions US, ou 22 cents US par action, un an plus tôt.

Les revenus de la firme spécialisée dans les services de paiement en ligne ont totalisé 390,6 millions US, alors qu’ils s’étaient élevés à 270,1 millions US au troisième trimestre l’an dernier.

Sur une base ajustée, Shopify a fait état d’une perte de 33,6 millions US, ou 29 cents US par action, pour le plus récent trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 5,8 millions US, ou 5 cents US par action, un an plus tôt.

Dans ses perspectives, la société a révisé à la hausse ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’exercice. Ceux-ci devraient s’établir entre 1,545 milliard US et 1,555 milliard US, alors que les prévisions précédentes visaient un chiffre d’affaires entre 1,51 milliard US et 1,53 milliard US.

Les revenus du quatrième trimestre devraient se chiffrer entre 472 millions US et 482 millions US.