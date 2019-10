(New York) WeWork, le géant américain des bureaux partagés, a accepté l’offre de sauvetage financier du groupe japonais SoftBank, qui prévoit également le départ du cofondateur et ancien PDG Adam Neumann, a indiqué mardi à l’AFP une source proche du dossier.

Agence France-Presse

Le groupe du milliardaire nippon Masayoshi Son, déjà premier actionnaire de WeWork avec 29 % du capital, va investir au moins 5 milliards de dollars supplémentaires, ce qui va lui donner le contrôle de l’entreprise, a dit cette source sous couvert d’anonymat. Cet apport valorise l’entreprise à 8 milliards de dollars, loin des 47 milliards du début d’année.

Une partie des 5 milliards, soit 1,7 milliard de dollars sera versée à M. Neumann, dont 1 milliard pour la vente d’une grande partie de ses actions, 500 millions pour le remboursement de ses dettes personnelles et 185 millions pour ses conseils, a détaillé la source. L’ancien PDG déchu ne conservera plus qu’une petite participation au capital et abandonnera sa casquette de président du conseil d’administration, a-t-on précisé.