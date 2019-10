GM et l’UAW ont repris leurs négociations lundi, après une impasse due au rejet, la semaine dernière, de l’offre du constructeur sur les intérimaires et la pérennisation des emplois.

(New York) Mary Barra, PDG de General Motors (GM), a rejoint mardi la table des négociations avec le syndicat UAW pour mettre fin à une grève qui paralyse la production du constructeur automobile aux États-Unis depuis le 16 septembre, a-t-on appris de source syndicale.

Agence France-Presse

La présence de Mme Barra suscitait l’espoir pour parvenir à un accord de principe dans les plus brefs délais et l’action bondissait de plus de 2 % vers 11 h 55 à Wall Street.

Mme Barra « est là mais on n’a pas encore un accord », a toutefois prévenu Brian Rothenberg, un porte-parole de l’UAW.

PHOTO PAUL SANCYA, AP Mary Barra

GM et l’UAW ont repris leurs négociations lundi, après une impasse due au rejet, la semaine dernière, de l’offre du constructeur sur les intérimaires et la pérennisation des emplois.

Près de 50 000 salariés américains syndiqués de GM sont en grève depuis le 16 septembre à l’appel de l’UAW. Ils réclament des hausses des salaires et l’amélioration de la situation des employés embauchés après le sauvetage historique du groupe de la faillite en 2009 par l’administration Obama.

Samedi, l’UAW a annoncé une hausse de 25 dollars de l’indemnisation hebdomadaire versée par le syndicat aux grévistes, à 275 dollars, et, surtout, l’autorisation de travailler à temps partiel ailleurs que chez GM sans voir cette enveloppe amputée, « à condition d’aider à tenir les piquets de grève », a indiqué le syndicat dans un communiqué.

GM produit normalement 8400 véhicules par jour aux États-Unis. L’arrêt de production occasionne 100 millions de dollars de perte quotidienne environ, calculent les experts.

Outre GM et les salariés, la grève devrait également peser sur les fournisseurs de composants automobiles, conduisant les analystes de Wall Street à réduire les prévisions de bénéfices de grandes entreprises telles que Magna, un fournisseur canadien de General Motors.