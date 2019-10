Costco a dévoilé en fin de journée jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 1er septembre et pour son exercice 2019. Encore une fois, les ventes, les profits et le nombre de cartes de membre ont bondi.

La vente d’une bague à 220 000 $ US, la foule monstre ayant forcé la fermeture temporaire de son magasin en Chine, l’effet des tarifs décrétés par Donald Trump sur les importations chinoises, le prix de l’huile d’olive. Quand on s’appelle Costco, la divulgation de résultats financiers amène une foule de questions pour le moins variées.

Chiffres énormes

Costco a dévoilé en fin de journée jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 1er septembre et pour son exercice 2019. Encore une fois, les ventes, les profits et le nombre de cartes de membre ont bondi. Et encore une fois, le montant du bénéfice net est assez semblable au revenu provenant des cartes de membre.

Exercice 2019 (en milliards US)

Ventes : 149,35

Revenus provenant des cartes de membres : 3,35

Total : 152,7 (comparativement à 141,58 en 2018)

Bénéfice net : 3,66 (comparativement à 3,13)

98,5 millions : cartes en circulation

53,9 millions : ménages membres de Costco

90,9 % : taux de renouvellement

Présence dans le monde

Nombre d’employés : 243 000

Nombre de pays où Costco est présent : 12

Nombre de Costco aux États-Unis : 783

Nombre de Costco au Canada : 100

Nombre de Costco en Chine, en France et en Islande : 1

Tomates, sofas, diamants

Au cours des derniers mois, Costco a vendu « une autre bague à gros diamant pour 220 000 $ US », a précisé Richard A. Galanti, vice-président exécutif, chef de la direction financière et directeur de Costco Wholesale au cours d’une téléconférence avec les analystes qui suivent le secteur de la vente au détail.

C’est un gros montant pour une destination où l’on trouve aussi des légumes, des meubles et des couches. Mais c’est loin d’être un record. Un diamant a été vendu 400 000 $ US plus tôt cette année.

Records en Chine

Le 27 août, Costco a ouvert son premier magasin en Chine.

« Ça a de toute évidence dépassé toutes nos attentes très élevées », a dit Richard A. Galanti. La foule a été telle, la première journée, qu’il a fallu fermer le magasin pendant quatre heures. Les ventes sont demeurées « très fortes » par la suite. Des records ont été battus, a précisé le haut dirigeant, notamment grâce aux réseaux sociaux.

Nombre de membres du Costco en Chine : 200 000

Nombre moyen de membres des Costco dans le monde : 68 000

« Pour mettre cela en perspective […], certains sont ouverts depuis 353 ans ! », a indiqué Richard A. Galanti.

PHOTO HECTOR RETAMAL, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le 27 août, Costco a ouvert son premier magasin en Chine. Une foule monstre a alors envahi le magasin, qui a été forcé de fermer temporairement ses portes.

Tarifs imposés par Trump

Depuis l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs l’an dernier, Costco affirme faire tout en son pouvoir pour en réduire l’effet sur ses résultats financiers et sur les prix de détail. L’ajout récent d’autres tarifs complique évidemment la tâche.

« Dans la mesure du possible, nous accélérons les envois avant que le tarif ne soit mis en vigueur ou qu’il augmente tel qu’annoncé. Nous travaillons avec les fournisseurs quotidiennement. Nous avons consulté à peu près tous les fournisseurs de chaque article pour voir ce que nous pouvions faire pour réduire les coûts », explique Richard A. Galanti.

Dans certains cas, Costco a aussi cherché « des solutions de remplacement » dans d’autres pays, bien que celles-ci soient « limitées », et le détaillant a profité de baisses de prix sur « quelques articles » fabriqués aux États-Unis.

Prix de l’huile d’olive

Plus tôt cette semaine, l’administration Trump a annoncé l’imposition de tarifs sur certains produits en provenance d’Europe.

En ce qui concerne Costco, « cela touche particulièrement l’huile d’olive et le fromage ». Le détaillant est possiblement celui qui vend le plus d’huile d’olive aux États-Unis, a souligné un analyste. Sans le contredire, Richard A. Galanti n’a pas nié qu’il « y aura un certain impact ».

Saturation au Canada ?

Le rythme des ouvertures au Canada diminue. Mais il y a encore place à la croissance.

« Nous pensions que le marché canadien était saturé à 80 magasins et, maintenant, nous en avons 101 ou 102 [le chiffre de 100 a été fourni dans les documents officiels] », a indiqué Richard A. Galanti.

L’entreprise prévoit notamment ouvrir des Business Centre, un concept qui s’adresse aux entreprises, notamment les restaurants.