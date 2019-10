Sylvain Prud’homme a annoncé qu’il prenait sa retraite « après plus de 35 ans de carrière dans l’industrie du commerce de détail ». Il avait été nommé au poste de président de Lowe’s Canada en mars 2013. Et il est devenu président des activités internationales (Canada et Mexique) en 2017.

Marie-Eve Fournier

La Presse

« C’est avec des sentiments partagés que j’annonce avoir décidé de prendre ma retraite. Nous avons accompli beaucoup de choses au cours des dernières années, et je crois que le moment est venu pour moi de passer plus de temps avec mon épouse et ma famille, et de céder les rênes de la société à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Le dirigeant quitte son poste immédiatement. D’ici la nomination d’un remplaçant permanent, Tony Cioffi (vice-président exécutif, Finances, immobilier et marchands affiliés), prendra la relève.

Avant de travailler dans l’industrie de la rénovation, Sylvain Prud’homme avait fait carrière dans le monde de l’alimentation, notamment à titre de vice-président directeur aux opérations et au marchandisage chez Loblaw. Il a aussi travaillé pour l’épicier Sobeys et pour Walmart.

Le chef de la direction de Lowe’s Companies, Marvin Ellison, a remercié « Sylvain pour son dévouement au fil des ans » et précisé qu’il demeurait « confiant dans le potentiel à long terme [des] opérations canadiennes ».

On sait que les résultats financiers des succursales au Canada sont décevants depuis plusieurs trimestres, et que d’importantes radiations d’actifs ont été nécessaires.

> Lisez notre texte sur la perte de valeur de Rona

Lowe’s Canada regroupe 600 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, dont la plus connue est Rona.