(San Francisco) L’application d’Uber, service de réservation de voitures avec chauffeurs, proposera désormais à ses utilisateurs d’emprunter de nombreux autres modes de transport, y compris les transports publics, avec leur coût et le temps nécessaire pour se rendre à destination.

Agence France-Presse

« Nous voulons être le système opérationnel de votre vie quotidienne. Chaque fois que vous voulez aller quelque part, où que vous vouliez aller, quoi que vous vouliez, de n’importe quelle façon, Uber veut être là pour vous », a déclaré jeudi Dara Khosrowshahi, le patron d’Uber, lors d’une conférence.

La nouvelle application, testée dans des centaines de villes américaines et ailleurs, permettra de comparer les différents moyens de transport et trajets possibles, en temps réel.

D’autres applications fournissent déjà ce type de service (Google Maps, Citymapper, etc.), mais Uber permet également d’appeler une voiture avec chauffeur, prendre un vélo électrique ou commander un repas, par exemple.

« Les transports publics sont souvent moins chers et plus rapides que la voiture », admet David Reich, directeur de la circulation chez Uber. « Il s’agit de gagner la confiance des utilisateurs ».

Le leader mondial des VTC, qui est entré en Bourse cette année, mais subit des pertes colossales, tente ainsi de construire un écosystème dans lequel ses clients passeront potentiellement plus de temps.

En termes de modèle économique, cette évolution constitue un pari sur le long-terme : retenir ses utilisateurs dans son univers de services, avec des mécanismes d’abonnements et de fidélisation, permettra à Uber de récolter encore plus de données et de multiplier les occasions de monétiser cette clientèle.

« L’idée est bonne, mais la question c’est “allez-vous rester dans l’appli Uber ?” », remarque l’analyste Rob Enderle. « Il y a un danger, avec ce genre d’applications, que l’expérience ne se traduise pas de la façon prévue. […] Si vous voulez manger, vous pensez à la nourriture, pas à la voiture. Pour chaque service les objectifs sont différents ».

« Je pense que cette appli va rendre les choses plus difficiles pour Uber parce qu’il n’y a pas de synergies apparentes entre les offres », a-t-il ajouté.

Outre l’appli multimodale, Uber a présenté jeudi de nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité (systèmes d’identification renforcés pour les chauffeurs et les clients, possibilité de contacter les services d’urgence plus facilement, etc.).

Les chauffeurs vont aussi avoir accès à des méthodes plus sophistiquées pour prévoir leurs revenus ou organiser leur journée, avec des cartes montrant les zones en forte demande et des algorithmes qui anticipent les prochaines courses susceptibles d’être commandées.