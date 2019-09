Best Buy s’est lancée dans une série d’acquisitions pour relancer ses activités dans le secteur de la santé.

PHOTO JIM MONE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Best Buy investit dans les soins de santé des aînés

(New York) Le plus grand détaillant d’articles électroniques des États-Unis, connu pour la vente de téléviseurs, de téléphones portables et d’ordinateurs, estime que les soins de santé joueront un grand rôle dans sa croissance future.

Anne D'Innocenzio

Associated Press

Best Buy a dit mercredi qu’elle espérait pouvoir fournir dans cinq ans des services technologiques de surveillance de la santé à cinq millions de personnes aînées, allant de capteurs placés dans toute la maison aux pendentifs portés autour du cou. Le détaillant offre actuellement ce genre de services à un million de clients.

La chaîne tente de réaliser une percée plus importante dans le marché des soins de santé, évalué à 3500 milliards US, et que le détaillant juge essentielle à l’atteinte de son objectif de chiffre d’affaires annuel de 50 milliards US d’ici 2025.

La société établie à Minneapolis tente ainsi de s’ajuster au vieillissement de la population américaine, notant que deux personnes âgées sur trois souffrent de deux maladies chroniques ou plus, et que plusieurs souhaitent rester à la maison.

Best Buy cherche également à approfondir sa position sur ce marché à un moment où, comme d’autres détaillants, elle est confrontée à l’incertitude entourant l’escalade de la guerre commerciale avec la Chine. Certaines de ses activités principales, comme la vente de téléviseurs et de téléphones, ont été plus moroses récemment, même si le secteur de l’électronique grand public reste stable.

Best Buy a récemment réussi à tenir tête à la concurrence croissante d’Amazon et d’autres acteurs en accélérant ses livraisons et en ajoutant davantage de services pour approfondir ses relations avec les clients.

« C’est un environnement axé sur l’innovation constante et sur les personnes qui ont besoin d’aide technologique », a expliqué mercredi la chef de la direction, Corie Barry, lors d’une conférence pour investisseurs où les dirigeants de la chaîne ont dévoilé un plan de croissance de cinq ans.

Best Buy s’est lancée dans une série d’acquisitions pour relancer ses activités dans le secteur de la santé.

En mai, elle a mis la main sur Critical Signal Technologies, un fournisseur de systèmes d’intervention d’urgence personnels et de services de surveillance par télésanté pour les personnes âgées à domicile. En août, elle a acquis les activités de BioSensics dans le domaine des technologies de santé prédictives, incluant son équipe de données scientifiques et d’ingénierie. L’année dernière, elle a acheté GreatCall, qui fournit des dispositifs d’intervention d’urgence pour les personnes âgées.

Elle a également engagé son propre médecin en chef pour faire avancer ces efforts. Le médecin Daniel Grossman se rapportera ainsi à Asheesh Saksena, le patron de la division de santé de Best Buy.

Les assureurs offrent de meilleures couvertures pour la technologie de surveillance à distance, qui permet de fait le suivi de problèmes tels que les maladies chroniques, et qui aide à garder les patients en bonne santé, hors des hôpitaux. Cette technologie peut inclure des balances sans fil spécialisées pour surveiller les patients souffrant d’insuffisance cardiaque congestive.

M. Saksena a expliqué aux investisseurs que les pendentifs utilisant certains algorithmes permettent aussi de suivre le comportement d’une personne âgée et de prédire le risque de chute. Il a également noté que les capteurs sur les réfrigérateurs détectaient leur fréquence d’utilisation. Ce genre d’appareil peut entraîner un appel d’un agent pour vérifier si la personne n’a pas oublié de se nourrir.