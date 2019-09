PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

Selon Michel Potvin, maire suppléant et président de Promotion Saguenay, qui appuie le projet Énergie Saguenay, ceux qui sont favorables au projet sont sensibles au sort du fjord et des bélugas. Du côté de la Coalition Fjord, opposée au projet, ce ne sont pas quelques millions mis sur la table par le promoteur qui rendront le projet plus acceptable sur le plan de l’environnement.