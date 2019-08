(Montréal) À compter du 16 septembre prochain, tous les magasins d’alimentation IGA du Québec accepteront que leurs clients utilisent leurs propres contenants réutilisables afin d’acheter de la nourriture.

La Presse canadienne

Une mesure du genre a été introduite dans des magasins québécois de la chaîne Metro en avril dernier. Pour sa part, IGA étend à l’ensemble de ses magasins un projet pilote mis de l’avant il y a quelques semaines.

Les contenants réutilisables pourront servir pour déposer des aliments en vrac, des fruits et des légumes. Ils pourront aussi servir aux comptoirs libre-service.

Pour être acceptés, les contenants devront être propres, exempts de fentes, de taches, d’impuretés et de rouille, et ils devront avoir été conçus pour entreposer des aliments. Ils devront être munis d’un couvercle ou d’un dispositif de fermeture et ne pas afficher de code à barres.

Les clients devront aller faire peser leur contenant vide à la courtoisie avant d’aller le remplir.

Les magasins IGA permettront l’utilisation de contenants réutilisables en verre ou en plastique, de même que les sacs en tissu ou en filet pour les aliments secs et les fruits et légumes. Pour sa part, Metro accepte les contenants refermables en plastique et les sacs à glissière propres.

Ces initiatives visent à réduire l’utilisation du plastique dans l’emballage des aliments.

Il y a quelques semaines, le détaillant alimentaire Sobeys, qui fait partie du groupe Empire, la société mère de plusieurs bannières, dont IGA, a annoncé l’élimination d’ici janvier prochain des sacs d’épicerie en plastique de ses 225 magasins au Canada.