Home Capital surpasse les attentes

La société a indiqué mercredi avoir engrangé un profit de 31,9 millions, soit 53 cents par action, pour le trimestre clos le 30 juin. En comparaison, il avait gagné 29,6 millions, ou 37 cents par action, au même trimestre l'an dernier.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a grimpé de 56,8 % à 58 cents par action, comparativement à 37 cents par action un an plus tôt.

Le revenu net d'intérêt a progressé de 3,7 % d'une année à l'autre pour atteindre 97,5 millions, par rapport à 84,1 millions un an plus tôt.

Les nouveaux prêts hypothécaires ont grimpé de 50 millions, soit 4 %, à 1,28 milliard, a précisé Home Capital. Les prêts déjà octroyés ont pour leur part avancé de 1,7 % à 22,9 milliards.

Les analystes s'attendaient à ce que le prêteur torontois engrange un bénéfice ajusté par action de 51 cents, à partir de revenus nets d'intérêt de 94 millions.

Selon l'entreprise, les conditions du marché immobilier canadien devraient continuer à soutenir une croissance stable et rentable pour le reste de l'exercice 2019.

« Nous avons fait des progrès substantiels dans nos activités pendant la première moitié de 2019 », a souligné le chef de la direction, Yousry Bissada.