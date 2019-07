L'entreprise canadienne Auxly Cannabis s'entend avec un géant du tabac

L'entreprise vancouvéroise Auxly Cannabis Group recevra un investissement de 123 millions ainsi que des licences mondiales pour la technologie de vapotage dans le cadre d'un partenariat de recherche et développement avec le géant du tabac Imperial Brands.

La transaction devrait être conclue au troisième trimestre, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSXV.

Dans le cadre du plan annoncé depuis Londres et Vancouver, la société britannique investira 75 millions de livres dans une débenture convertible en actions d'Auxly au prix de 81 cents par action.

Le prix de conversion est supérieur de 11 % au cours de clôture de l'action d'Auxly à la Bourse de croissance TSXV, mercredi.

Imperial Brands aura le droit de convertir la dette en actions en tout temps, pendant une période de trois ans.

En plus des fonds et des licences de technologie, Auxly aura accès aux activités d'innovation Nerudia d'Imperial et deviendra le partenaire mondial exclusif d'Imperial pour les futurs produits à base de cannabis.

En retour, la société de tabac désignera un des cinq administrateurs du conseil d'Auxly, en plus d'un observateur ne disposant pas du droit de vote. Imperial aura également un représentant sur un nouveau conseil de sécurité d'Auxly.