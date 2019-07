Loblaw dévoile des résultats conformes aux attentes

Loblaw, qui exploite diverses chaînes d'épicerie et des pharmacies, a réalisé un bénéfice par action des activités poursuivies de 77 cents.

Cependant, le bénéfice net d'ensemble n'a atteint que 50 millions, soit 13 cents par action, au plus récent trimestre, après l'inclusion d'une perte de 243 millions attribuable à son investissement dans Propriétés de Choix, qui est inscrite comme activité abandonnée.

Loblaw a vu ses revenus grimper à 11,13 milliards pour le trimestre clos le 15 juin, un chiffre d'affaires en hausse de 312 millions par rapport à celui de 10,82 milliards de la même période en 2018. Les ventes des magasins d'alimentation ouverts depuis au moins un an ont progressé de 0,6 %, et celles des pharmacies ouvertes depuis au moins un an ont bondi de 4,0 % par rapport à l'an dernier.

Le bénéfice net ajusté des activités poursuivies a atteint 1,01 $ par action, en hausse par rapport à celui de 93 cents par action de l'an dernier. Les activités abandonnées n'ont pas contribué au bénéfice ajusté du deuxième trimestre cette année, mais elles avaient ajouté 13 cents par action à celui de l'an dernier.

Les revenus se sont avérés conformes aux attentes des analystes, qui visaient eux aussi un bénéfice ajusté de 1,01 $ par action et des revenus de 11,15 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.