Cascades: «Mes parents ont mis tout ce qu'ils possédaient en garantie»

L'ambition ultime est de devenir un nouvel acteur du secteur des pâtes et papiers, un secteur industriel très payant dans les années 60, mais dominé par des entreprises britanniques et américaines, m'explique Alain Lemaire, entre les murs de la première usine du groupe Cascades.

« La Dominion Paper n'en avait pas pris soin. L'usine avait été inactive durant huit ans avant qu'on la rachète de la Caisse populaire. On l'a eue pour 360 000 $, mais mon père et ma mère ont mis tout ce qu'ils possédaient en garantie : leur maison, le centre de tri de Drummondville, les camions... »

Dès le lancement des opérations de l'usine, l'année suivante, Alain Lemaire passe ses fins de semaine et ses étés à épauler ses frères Bernard et Laurent pour relancer les activités du vieux moulin érigé en 1880.

« On leur offrait seulement 1 $ l'heure, mais on s'engageait à relancer Kingsey Falls qui risquait de devenir un village fantôme. On avait une quarantaine d'employés et on a tenu notre promesse. On a toujours poursuivi notre politique de partage des profits », explique Alain Lemaire.

« Quand on a relancé le moulin à papier, on est retournés voir les anciens employés, dont certains travaillaient à la mine d'amiante à Asbestos, où ils gagnaient plus de 3 $ l'heure.

Deux ans plus tard, en 1972, Bernard Lemaire repart dans le New Jersey pour démonter cette fois une grosse machine qui servira à fabriquer du papier d'amiante dans une coentreprise avec la société Asbestos.

« Mon frère Bernard est parti dans l'Ouest pour la démonter et on l'a rebâtie à Kinsgey Falls, ç'a été le lancement de notre usine Forma-Pak », relate le président du conseil.

« Aujourd'hui, dans l'ensemble de nos 90 usines en Amérique du Nord et en Europe, on produit 1,5 million de tonnes par année et plus de 600 000 tonnes de papier tissu », relativise Alain Lemaire.

« Ç'a toujours été notre façon de faire. On bâtit des partenariats et on crée de nouvelles entreprises. On l'a fait avec Norampac, on l'a fait en Europe. »

« Quand j'ai pris la présidence [en 2003], on avait plus de 150 usines dans le monde. Il a fallu rationaliser et moins s'éparpiller. On a vendu notre participation dans Boralex et on a ramené à 90 le nombre de nos usines en Amérique du Nord et en Europe », précise Alain Lemaire.

Refus d'une offre de 2 milliards

Cascades est devenue une société publique en 1982 lors d'une émission d'actions ordinaires. Les frères Lemaire étaient contre les actions à droit de vote multiple qui créaient deux classes d'actionnaires, selon eux.

« Aujourd'hui, on le regrette un peu. La famille a toujours 27 % des actions de l'entreprise, mais à la valeur où elles s'échangent [à 8,80 $ au moment de notre rencontre], on devient vulnérables à une prise de contrôle quand on sait que notre valeur aux livres est à 15 $ et que la valeur de liquidation se situe à 30-35 $ », déplore le président exécutif du conseil de Cascades.

« Au début des années 2000, alors que la famille avait plus de 50 % des actions, on a refusé une offre à 2 milliards. C'était l'époque où on affichait un taux de croissance de 15 % par année. On aurait pu vendre et se faire un paquet d'argent, mais nous, on voulait continuer de progresser », relate Alain Lemaire.

« On a construit une entreprise qui va nous survivre »