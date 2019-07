Soirée de Ghosn au château de Versailles : perquisition au siège de Renault

La perquisition est menée par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Nanterre, a indiqué une source proche du dossier confirmant une information de l'Express. « Le groupe Renault confirme qu'une perquisition de la police est en cours à son siège de Boulogne-Billancourt et qu'il collabore pleinement avec les autorités », a affirmé un porte-parole de Renault.