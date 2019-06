Le patron de BCE à la retraite en janvier prochain

Le président et chef de la direction de BCE et Bell Canada, George Cope, partira à la retraite le 5 janvier prochain.

Le conseil d'administration de BCE annonce que le chef de l'exploitation du géant des télécommunications, Mirko Bibic, deviendra président et chef de la direction lors du départ de M. Cope.

Gordon Nixon, président du conseil de BCE et de Bell Canada, affirme que Mirko Bibic a joué un rôle de premier plan dans la transformation stratégique de l'entreprise au cours de la dernière décennie. Il signale qu'il a une expérience dans tous les secteurs d'activité de Bell et il lui attribue de solides compétences financières et opérationnelles.

À propos de George Cope, M. Nixon signale qu'il a revitalisé Bell en faisant d'elle un chef de file de la croissance du secteur des communications, notamment parce qu'il a dirigé de nombreuses initiatives de restructuration.

George Cope a débuté sa carrière chez Bell en janvier 2006 en occupant le poste de chef de l'exploitation. Il est devenu président et chef de la direction en juillet 2008 après le départ de Michael Sabia, l'actuel principal dirigeant de la Caisse de dépôt et placement du Québec.