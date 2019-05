Nemaska Lithium dit pouvoir tenir jusqu'en 2020

En parallèle, l'entreprise est partie à la recherche d'un nouveau financement, tout en mandatant Clarksons Platou Securities et Financière Banque Nationale pour examiner les avenues stratégiques possibles : vente partielle d'actif, rachat ou fusion de la société ou infusion de capitaux par un partenaire stratégique.

Pour ce faire, Nemaska a stoppé les travaux de construction de l'usine de Shawinigan et a réduit le rythme à Whabouchi, de façon à préserver ses liquidités dans le temps.

Nemaska construit la mine de spodumène à Whabouchi, dans le nord du Québec, de même qu'une usine d'hydroxyde de lithium à partir du concentré de spodumène à Shawinigan. Le projet fait face à des dépassements de coûts de 375 millions, ce qui a obligé Nemaska à réduire momentanément ses dépenses et à courir après l'argent.

C'est ce qu'a affirmé Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium, hier, lors du dévoilement de ses résultats trimestriels.

À la recherche de 375 millions

Nemaska recherche 375 millions, dont 125 millions pour être en mesure de terminer la construction de la mine et de mener celle-ci à l'étape de la production commerciale. Une fois l'argent trouvé, M. Bourassa estime qu'il faudra six mois pour se rendre au stade de la production.

À ce propos, la recherche de fonds se poursuit auprès de Québec et d'investisseurs privés. La société n'entend toutefois pas demander d'argent au fédéral dans le cadre de l'actuelle ronde de financement de 375 millions, assure M. Bourassa. Les rencontres survenues avec le ministre Champagne, le 17 avril dernier, et avec Ressources naturelles Canada, le 26 avril, avaient pour but de connaître les sources d'aide disponibles pour appuyer les efforts de Nemaska Lithium dans la valorisation des sous-produits.

Pour ce qui est de Québec, des discussions sont en cours, a reconnu l'homme d'affaires. La province attend que l'entreprise trouve un financier principal avant de s'engager à nouveau, a-t-il expliqué.