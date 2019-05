Sun Life confirme l'achat du 1250, René-Lévesque

« Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions à ce jour pour la Sun Life et le Fonds Immobilier Canadien Prime et elle représente nos perspectives positives continues pour le marché immobilier commercial de Montréal. Le 1250, René-Lévesque est l'une des prestigieuses adresses commerciales et symbole architectural du Canada, situé et bien connecté à un centre-ville en plein essor », dit, dans un courriel, Paul Zemla, président de la gestion des investissements et directeur des investissements de Bentall Kennedy.

L'acquisition du 1250, René-Lévesque se fait par Bentall Kennedy, au nom de son Fonds Immobilier Canadien Prime, et par la Sun Life.

Le prix d'achat n'a pas été divulgué. D'après nos informations, publiées lundi dernier, le prix d'achat ne dépasse pas les 605 millions de dollars.

Le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Montréal attribue une valeur de 418 millions de dollars au 1250, boulevard René-Lévesque Ouest. Sa facture de taxes municipales s'élève à 15 millions.

Construit en 1992, la tour de 47 étages compte plus d'un million de pieds carrés de bureaux et près de 30 000 pi2 de commerces. Le gratte-ciel dispose de 900 cases de stationnement intérieur et est connecté au réseau souterrain de Montréal.

Les courtiers sont CBRE et RBC. Les vendeurs sont Oxford et Investissements PSP. Oxford appartient à OMERS, la caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario, tandis que PSP est le gestionnaire d'actifs des régimes de retraite des fonctionnaires fédéraux.

Investissements PSP est également le principal locataire de la tour. Les autres locataires majeurs sont PwC, le Collège des médecins et Air Liquide Canada.