Nouvelle entente entre DavidsTea et Loblaw

« Depuis la fin de l'été dernier, la présence de nos thés dans la plus grande chaîne de marchés d'alimentation au Canada a généré des ventes fort prometteuses, et nous nous réjouissons de notre récente entente avec Loblaw, le plus important réseau de détail au Canada », a déclaré Herschel Segal, président exécutif du conseil et chef de la direction intérimaire.

La nouvelle a été dévoilée après la fermeture des marchés, au même moment que les résultats du quatrième trimestre clos le 2 février. Au cours de la période, les ventes ont fléchi de 4,1 % pour atteindre 83,1 millions. Le chiffre d'affaires de boutiques comparables a diminué de 1,6 %. Mais les ventes en ligne et de gros ont augmenté de 20,2 %.

La perte nette a été moins importante qu'au cours de la même période l'an dernier. Elle s'est en effet établie à 13,3 millions, comparativement à 16,1 millions. La perte par action a été de 0,51 $, contre 0,62 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

« Dans les derniers mois, nous avons lancé plusieurs initiatives visant à réduire nos charges d'exploitation et nos coûts d'approvisionnement, et nous prévoyons en récolter les bénéfices dans les prochains trimestres », a déclaré le chef de la direction financière, Frank Zitella. Celui-ci occupera aussi, désormais, le poste de chef de l'exploitation, a-t-on aussi annoncé jeudi.

« Nous faisons tout en notre pouvoir pour renverser la tendance et faire renouer la société avec la rentabilité », a-t-il ajouté.

Séduire les hommes

Outre la vente de gros aux supermarchés, DavidsTea voit d'autres occasions de croissance. La marque veut notamment séduire davantage les hommes puisque actuellement, pas moins de 80 % de sa clientèle est féminine.

« Nous croyons aux possibilités d'accroître notre attrait auprès des hommes, qui peuvent profiter autant que les femmes de la richesse du thé et de ses bienfaits pour la santé. » - Frank Zitella, au cours d'une téléconférence

DavidsTea croit aussi que son site web transactionnel peut alimenter sa croissance future. Au cours du dernier trimestre, près de 17 % du chiffre d'affaires a été réalisé sur l'internet, comparativement à 14 % il y a un an.

« Nous continuons d'y investir massivement pour améliorer l'expérience globale de l'utilisateur et nous constatons que notre boutique en ligne est cruciale dans l'expérience d'achat omnicanale, qui commence en ligne et se conclut en magasin », a mentionné M. Segal.

Le dirigeant a annoncé que de nouvelles fonctions seraient ajoutées au site, dont une permettant les évaluations de produits. La recherche et la navigation seront aussi améliorées.

Moins de variétés, plus de sachets

DavidsTea, qui propose pas moins de 135 variétés de thé dans ses boutiques, a décidé de « rationaliser significativement son portefeuille de produits » afin d'améliorer son « efficacité opérationnelle » et de « simplifier l'expérience en magasin ».

Par ailleurs, l'entreprise misera davantage sur les sachets « faciles à utiliser », plutôt que sur le thé en feuilles.

L'élargissement de l'offre de thé en sachets favorisera notamment les ventes de gros, croit-on.

Pour l'ensemble de l'exercice, les ventes ont atteint 212,8 millions (- 5 %) et la perte nette, 33,5 millions (+ 18 %).