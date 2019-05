Espaces de travail partagés: WeWork double sa présence à Montréal

L'entreprise américaine de services de location de bureaux partagés WeWork, déjà présente à Place Ville Marie et à L'Avenue, prend de l'expansion au centre-ville de Montréal.

Elle loue tout l'espace de bureaux disponible au complexe à usage mixte Humaniti, en construction. La société, présente dans 27 pays, a aussi signé un bail au Dominion Square, au 1010, rue Sainte-Catherine Ouest.

Fondée à New York en 2010, WeWork loue des bureaux de travail partagés, clés en main, à des entreprises - jeunes pousses ou sociétés établies - ayant des besoins ponctuels. Elle loge 2600 travailleurs à Montréal actuellement.

« La demande pour notre produit à Montréal est en augmentation. Nous affichons complet depuis près d'un an », dit dans un entretien Simon Tancredi, directeur de WeWork à Montréal.

WeWork louera quatre niveaux du 1010, rue Sainte-Catherine Ouest, en deux phases. Elle sera voisine du quotidien The Gazette. Avec 120 000 pi2, il s'agira de son espace de bureaux le plus important à Montréal. La première phase sera prête en novembre prochain, la seconde en janvier 2020.

« L'arrivée de WeWork aura un impact positif sur le quartier, attirant un groupe diversifié d'entreprises dans le secteur », dit, dans une communication écrite, Robert Last, vice-président directeur d'Investissements Canpro, propriétaire du Dominion Square.

Une étude commandée par WeWork indique que 65 % des membres montréalais ne travaillaient pas dans le quartier avant de se joindre à WeWork. Trois membres sur cinq proviennent de la petite et de la moyenne entreprise. Tout de même, 40 % des emplois sont rattachés à des entreprises de plus de 1000 employés comme Bombardier, RBC et Lenovo.

Avec ses bureaux « jazzés », le spécialiste de l'espace de travail partagé se donne pour mission d'aider ses clients à profiter de la vie tout en travaillant.