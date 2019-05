Loblaw hausse son dividende trimestriel

Les Compagnies Loblaw ont de nouveau fait état de ventes « stagnantes » dans leurs magasins ouverts depuis au moins un an pour le plus récent trimestre, mais elles ont malgré tout augmenté leur dividende pour les actionnaires ordinaires.

« Pour le deuxième trimestre consécutif, (Loblaw) a dévoilé de solides résultats financiers, légèrement supérieurs aux attentes, mais ce qui va probablement retenir l'attention une fois de plus, c'est la croissance stagnante (des ventes des magasins comparables), alors que le changement de stratégie pour les marchandises générales a continué de peser sur les ventes affichées », a écrit dans une note Irene Nattel, analyste chez RBC Dominion valeurs mobilières.

Elle a en outre souligné que les ventes comparables, une mesure clé du commerce de détail, étaient inférieures aux prévisions.

Loblaw a fait état de ventes en hausse de 2,0 % pour ses magasins d'alimentation ouverts depuis au moins un an, pour le trimestre terminé le 23 mars. Ces supermarchés comprennent notamment ceux de la bannière Provigo, au Québec.

La progression des ventes de ses pharmacies Shoppers Drug Mart et Pharmaprix ouvertes depuis au moins un an s'est établie à 2,2 %. Les ventes comparables de produits pharmaceutiques ont gagné 1,2 % sur un an, tandis que celles des autres produits vendus en pharmacie ont pris 3,1 %.

Mme Nattel a souligné que Metro, un concurrent de Loblaw, avait enregistré une croissance des ventes dans ses supermarchés ouverts depuis au moins un an de 4,3 % pour son plus récent trimestre, clos le 16 mars.

La date du congé de Pâques, ainsi que la réforme du réseau de la santé et le magasinage des marchandises générales ont eu une incidence sur les ventes de Loblaw, a observé le directeur financier de Loblaw, Darren Myers, lors d'une conférence téléphonique mercredi.

La société commence à constater une amélioration de ses performances pour les marchandises générales, a ajouté la présidente, Sarah Davis.

Loblaw a par ailleurs affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 198 millions, ou 53 cents par action. Cela se comparait à un profit de 377 millions, ou 98 cents par action, pour le premier trimestre de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 10,66 milliards, comparativement à un chiffre d'affaires de 10,34 milliards un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Loblaw a enregistré un bénéfice des activités poursuivies attribuable aux actionnaires de 78 cents par action, en baisse par rapport à celui de 81 cents par action de la même période un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient à un bénéfice ajusté de 80 cents par action, à partir d'un chiffre d'affaires de 10,59 milliards, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

En excluant l'incidence de changements comptables liés à ses baux et une modification liés à l'essaimage de la participation de l'entrepris dans Propriétés de choix, Loblaw a précisé que son bénéfice ajusté avait atteint 84 cents par action au plus récent trimestre.

L'exploitant de chaînes de supermarchés et de pharmacies versera désormais un dividende trimestriel de 31,5 cents par action, en hausse par rapport à 29,5 cents par action précédemment.