La société mère de IGA affiche un profit de 103,8 millions

Les résultats financiers d'Empire ont surpassé les attentes au dernier trimestre, le propriétaire de supermarchés, dont les établissements ont précédemment connu des difficultés, ayant accru sa part de marché et complété au moins la moitié de son plan de transformation pluriannuel.

« Nous gagnons du terrain », a souligné le chef de la direction, Michael Medline, lors d'une téléconférence avec les analystes jeudi, après la publication des résultats du deuxième trimestre.

La société derrière les épiceries IGA, Sobeys et Safeway a affiché un bénéfice de 103,8 millions, ou 38 cents par action, pour le trimestre terminé le 3 novembre, comparativement à une perte de 23,6 millions, ou 9 cents par action, au même trimestre de l'exercice précédent.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice de 40 cents par action, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 27 cents par action au même trimestre l'an dernier.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 32 cents, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

La société a enregistré la plus forte augmentation des ventes des magasins ouverts depuis au moins un an en 15 trimestres, a précisé M. Medline. Celles-ci ont grimpé de 2,5 % en excluant les ventes de carburant. Les revenus ont totalisé 6,21 milliards pour la période de 13 semaines, en hausse de près de 6,03 milliards il y a un an, stimulées par la hausse des prix du carburant.

Empire a également vu ses ventes unitaires augmenter pour un deuxième trimestre consécutif, avec une progression de 1,7 %, a-t-il précisé.

« C'est un peu partout », a répondu M. Medline à la question de savoir où la société gagnait des parts de marché et auprès de quels concurrents.

La société obtient de meilleurs résultats dans presque tous ses secteurs d'activités, a-t-il affirmé, et toutes les régions commencent à apporter leur contribution.

« C'est simplement une bonne performance soutenue dans tout le pays », a-t-il ajouté. Cela comprend l'ouest, où la société enregistre de bien meilleures performances malgré une conjoncture économique difficile.

Empire est ravie des progrès réalisés dans toutes ses initiatives stratégiques, a-t-il dit.

La société a atteint le point milieu de son programme de restructuration, baptisé Projet Sunrise. Ce plan a été lancé en mai 2017 et vise à générer des bénéfices annualisés de 500 millions d'ici la fin de l'exercice 2020. La société est plus confiante que jamais, au cours de ce trimestre, qu'elle peut atteindre cet objectif, a assuré M. Medline.

Il a également noté les progrès réalisés dans l'acquisition récente de Farm Boy, qui, espère-t-il, contribueront à renforcer la présence d'Empire sur certains marchés. L'entreprise envisage également de construire un centre de distribution robotisé pour les commandes à domicile et de déployer davantage de magasins à bas prix FreshCo dans l'Ouest.