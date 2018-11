Québecor devient actionnaire de ComediHa! 

ComediHa! est la deuxième entreprise en importance au Québec dans l'industrie de l'humour, derrière le Groupe Juste pour rire. ComediHa! produit notamment un festival d'humour à Québec, le ComediHa! Fest-Québec.

Québecor avait tenté sans succès d'acheter le Groupe Juste pour rire plus tôt cette année. En vertu d'une entente de commandite avec le Groupe Juste pour rire, Québecor avait bénéficié d'une période de négociation exclusive en décembre et janvier dernier, mais n'avait pu conclure une entente. Le Groupe Juste pour rire a finalement été acheté par le Groupe CH (actionnaire majoritaire) et le groupe américain ICM Partners. Bell, le grand rival de Québecor en télécoms et en télé, est actionnaire minoritaire du Groupe CH.

« Québecor est fière de se joindre à ComediHa!, une entreprise d'ici qui connaît un essor remarquable et qui est devenue un des joueurs les plus influents de l'industrie de l'humour, elle-même en forte croissance. Ensemble, nous pourrons renforcer notre positionnement en divertissement et miser sur la complémentarité de nos secteurs d'activités de façon à multiplier et créer de nouveaux contenus qui pourront être diffusés sur encore plus de plateformes. Ce sera un plaisir de collaborer avec Sylvain Parent-Bédard, un entrepreneur créatif et visionnaire, ainsi qu'avec son équipe », a indiqué Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par voie de communiqué.

Tout comme Québecor, ComediHa! était intéressée à acheter le Groupe Juste pour rire l'automne dernier.

Fondée en 1997 à Québec, ComediHa ! a un chiffre d'affaires d'environ 35 millions, comparativement à au moins 100 millions par année pour le Groupe Juste pour rire. ComediHa ! (anciennement connue sous le nom de QuébéComm) produit à la fois des spectacles d'humour, un festival d'humour à Québec et des émissions de télé vendues au Québec et en Europe. Le principal actionnaire de ComediHa! est l'entrepreneur Sylvain Parent-Bédard, fondateur, président et chef de la direction de l'entreprise. Le Fonds de solidarité FTQ est actionnaire minoritaire de ComediHa! depuis 2012.

« Au cours des derniers mois, nous avons adopté un plan stratégique ambitieux afin de faire face aux nombreux défis qui transforment l'industrie mondiale du divertissement. L'arrivée de Québecor constitue un levier important pour soutenir la croissance de ComediHa! et lui permettre de se positionner comme véritable leader de l'industrie de l'humour au Québec et dans la Francophonie mondiale. Cette nouvelle synergie avec Québecor et le Fonds de solidarité FTQ nous permettra d'exporter plus de contenus culturels québécois à l'échelle internationale et d'offrir de nouvelles opportunités et un meilleur soutien aux artistes qui oeuvrent dans notre industrie», a indiqué Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction de ComediHa!.

Après avoir abandonné la partie pour le Groupe Juste pour rire en mars dernier, Québecor - plus exactement sa filiale de télécoms Vidéotron - est devenu commanditaire d'un autre festival d'humour, le Grand Montréal comédie fest, un festival d'humour lancé par un groupe d'humoristes mené par l'humoriste Martin Petit.