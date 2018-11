Nutrien mise sur la potasse de la Saskatchewan

Le chef de la direction, Chuck Magro, a fait cette remarque mardi, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers, après avoir annoncé que l'entreprise avait inscrit une charge de dépréciation liée à la fermeture permanente d'une mine de potasse au Nouveau-Brunswick.

« La décision est assez évidente quand on voit que nous avons une capacité excédentaire de cinq millions de tonnes en Saskatchewan aujourd'hui. Si nous investissons un peu de capitaux dans les six installations de la Saskatchewan, nous pourrions même aller bien au-delà de notre capacité opérationnelle de 18 millions de tonnes pour une expansion très économique. »

La situation économique de la mine de Picadilly, dans le sud du Nouveau-Brunswick, ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec les activités des Prairies, a souligné M. Magro.

« Le coût direct de production au Nouveau-Brunswick est tout simplement tellement plus élevé qu'en Saskatchewan. »

Nutrien a dévoilé lundi une perte nette de 1,04 milliard US pour son plus récent trimestre, après que la société eut inscrit une charge de dépréciation de 1,8 milliard US attribuable à la mine fermée.

La perte s'est élevée à 1,70 $ US par action pour le trimestre clos le 30 septembre, ce qui se comparait à un bénéfice de 53 millions US, ou 6 cents US par action, il y a un an.

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 47 cents US par action. Les analystes visaient plutôt un profit ajusté par action de 40 cents US, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters Eikon.

Dans ses perspectives, Nutrien a relevé son objectif de bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice 2018, qu'il situe désormais entre 2,60 $ US et 2,80 $ US par action. Sa cible précédente visait un bénéfice net annuel d'entre 2,40 $ US et 2,70 $ US par action.

La société a également augmenté son dividende trimestriel, pour le faire passer de 40 cents US à 43 cents US par action.

Nutrien avait arrêté la production de la mine de Picadilly au début de 2016, alors que le marché de l'engrais était faible. La décision de fermer définitivement la mine signifie qu'environ 430 emplois ne seront pas rétablis près de Sussex, au Nouveau-Brunswick.

Au moment de la fermeture, Nutrien était connue sous le nom de Potash Corporation of Saskatchewan. Elle a été rebaptisée Nutrien au début de l'année, après sa fusion avec Agrium, une transaction qui lui a permis d'ajouter de nouvelles options à sa production.