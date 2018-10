Le bénéfice de Maple Leaf chute de 29%

Agrandir

Maple Leaf a expliqué que la croissance dans les secteurs du porc et de la volaille à valeur ajoutée a été plus que contrebalancée par les conditions défavorables du marché sous-jacent, qui comprennent une volatilité prononcée des prix du porc et des investissements stratégiques visant la rénovation de l'offre alimentaire.

Photo Frank Gunn, La Presse canadienne