Barrick Gold et Goldcorp dans le rouge au troisième trimestre

Mercredi, Barrick Gold, premier producteur mondial qui vient d'absorber pour quelque six milliards de dollars son concurrent britannique Randgold, a annoncé une perte de 412 millions de dollars américains pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre, après une perte de 11 millions de dollars il y a un an.

Cette perte s'explique principalement par une charge de dépréciation de 405 millions de dollars due à des retards dans la réalisation d'un projet dans la mine Lagunas Norte, au Pérou, a expliqué Barrick Gold dans un communiqué.

Le groupe a aussi subi une perte sur change de 62 millions de dollars en raison de la dépréciation du peso argentin.

Hors éléments exceptionnels, Barrick a néanmoins dégagé un bénéfice de 8 cents par action, deux cents de plus que la moyenne des prévisions des analystes.

Le groupe a enregistré une baisse de 8 % de sa production d'or, à 1,1 million d'onces, alors que les prix de vente étaient en légère baisse par rapport à il y a un an.

Le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 8 %, à un peu plus de 1,8 milliard de dollars.

Le deuxième producteur d'or du Canada, Goldcorp, a annoncé de son côté une perte pour le troisième trimestre de 101 millions de dollars américains, avec une diminution de sa production et une augmentation de ses coûts.

La production d'or de Goldcorp s'est élevée à 503 000 onces pour les trois mois achevés le 30 septembre, en chute de 21 % par rapport à il y a un an.

L'essentiel de cette baisse s'explique par l'exploitation de filons moins riches dans la mine Penasquito, au Mexique, a indiqué Goldcorp dans un communiqué.

Ces résultats contrastent avec le bénéfice net de 111 millions de dollars que Goldcorp avait dégagé pour la même période il y a un an.

Une perte sur change de 34 millions de dollars a réduit de 4 cents le résultat par action.

Hormis cet élément et ramenée à une action, la perte a atteint 12 cents, beaucoup plus que les 2 cents prévus en moyenne par les analystes.

Les coûts de production ont aussi augmenté de 21 %, à 999 dollars pour chaque once.

Pour le trimestre en cours, le groupe basé à Vancouver s'attend à une augmentation de sa production et à une réduction de ses coûts, grâce à l'exploitation de filons à plus forte teneur en or à la mine Penasquito et à l'augmentation de la production dans les mines Eléonore, au Québec, et Cerro Negro, en Argentine.