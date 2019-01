Delta commande 15 avions A220 additionnels

La nouvelle commande porte sur le plus gros des deux modèles d'A220, l'A220-300. La première commande, pour 75 appareils, ne portait que sur des A220-100, anciennement le CS100. Delta vient aussi de se prévaloir de l'option dont elle disposait de transformer certaines de ses commandes en A220-300. Au total, ce sont donc maintenant 50 des 90 appareils achetés par Delta qui sont des A220-300.

Delta doit effectuer ses premiers vols commerciaux avec l'A220 conçu par Bombardier à la fin du mois, le 31 janvier, entre l'aéroport de La Guardia, à New York, et ceux de Dallas et Boston.

L'entreprise a déjà reçu les quatre premiers appareils de sa commande, tous assemblés à Mirabel. Éventuellement, ils seront construits à l'usine de Mobile, en Alabama, dont la première pelletée de terre doit être effectuée au cours des prochains jours.